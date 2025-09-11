صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوالوں میں جنسی طورپرمنتقل ہونیوالی بیماری ختم کرنے کیلئے ویکسین تیار

سڈنی (اے ایف پی)آسٹریلوی ریگولیٹرز نے کوالوں(ریچھ) کیلئے کلیمیڈیا ویکسین کی منظوری دے دی ، محققین کاکہنا ہے کہ یہ ویکسین جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماری کلیمیڈیاکو ختم کرنے میں مددگارہوگی ۔۔۔

جو کہ جنگل میں کوالوں کی تقریباً نصف اموات کے لئے ذمہ دار ہے ۔ سن شائن کوسٹ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے کلیمیڈیا ویکسین کو ایک دہائی تک مختلف تجربات کے ذریعے آزمایا تاہم ویٹرنری میڈیسن ریگولیٹر سے منظوری کا مطلب ہے کہ سنگل ڈوز شاٹ کو قومی سطح پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے ۔

 

