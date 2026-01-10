صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا:امیگریشن افسرکے ہاتھوں خاتون کا قتل، مختلف شہروں میں مظاہرے

  دنیا میرے آگے
امریکا:امیگریشن افسرکے ہاتھوں خاتون کا قتل، مختلف شہروں میں مظاہرے

مینیاپولس(اے ایف پی)امریکی ریاست منی سوٹا میں امیگریشن افسرکے ہاتھوں قتل کی جانے والی خاتون کے حق میں مظاہرین نے مینیاپولس،نیویارک اورلاس اینجلس سمیت مختلف شہروں میں مظاہرے کئے ہیں۔۔۔

 کشیدہ صورتحال میں ہوم لینڈ سکیورٹی نے مزید اہلکار مینیاپولس بھیج دئیے ۔اس حوالے سے نائب صدر جے ڈی وینس نے دعویٰ کیا کہ برین واش خاتون اپنے ہی ہاتھوں پیدا سانحہ کا شکار ہوئی، آئس ایجنٹ جوناتھن راس کو مکمل تحفظ حاصل ہے ۔انہوں نے دعویٰ کیا کہ جوناتھن راس غیرقانونی امیگرینٹ کو جون میں گرفتار کرنے کی کوشش کے دوران زخمی ہوا تھا۔واضح رہے کہ امریکا کے امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ حکام نے ریاست منی سوٹا میں چھاپے کے دوران خاتون کوسر پر گولی مارکرہلاک کردیا تھا۔

