صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیدرلینڈز:انسانی سمگلنگ میں ملوث اریٹرین شہری کو 20سال قید

  • دنیا میرے آگے
نیدرلینڈز:انسانی سمگلنگ میں ملوث اریٹرین شہری کو 20سال قید

ایمسٹرڈیم (اے ایف پی)نیدرلینڈز کی ایک عدالت نے انسانی سمگلنگ میں ملوث اریٹریا کے شہری امانوئل ولید کو 20 سال قید کی سزا سنا دی۔

عدالت کے مطابق مجرم ایک سفاک سمگلنگ نیٹ ورک چلاتا تھا جس میں تارکینِ وطن کو تشدد کا نشانہ بنا  کران سے بھاری رقوم وصول کی جاتیں۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مجرم نے مہاجرین کے ساتھ کسی قسم کا انسانیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ استغاثہ کے مطابق متاثرہ افراد کو اریٹریا سے لیبیا کے راستے یورپ منتقل کیا جاتا تھا، جہاں انہیں بدترین جسمانی اور ذہنی اذیت دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں صرف ایشوریا رائے قدرتی طور پر خوبصورت:فرح خان

ٹرمپ سے نالاں کرسٹن سٹیورٹ کا امریکا چھوڑنے پر غور

والد بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے تھے : غزالہ صدیق

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا کی زندگی بدل دی

خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں : جاوید شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak