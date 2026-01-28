صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوکرینی توانائی مراکز پر روسی حملے ، خاتون سمیت 6ہلاک

  • دنیا میرے آگے
یوکرینی توانائی مراکز پر روسی حملے ، خاتون سمیت 6ہلاک

حملوں میں رہائشی عمارتیں، سکول متاثر،زیلنسکی کا روس پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ چینی وزیر دفاع کا روسی ہم منصب سے رابطہ،دفاعی و سکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق

کیف ،بیجنگ(اے ایف پی،دنیا مانیٹرنگ) روس نے یوکرین کے توانائی مراکز پر حملے کرتے ہوئے چھ افراد کو ہلاک اور درجنوں کو زخمی کر دیا، جن میں دو بچے اور ایک حاملہ خاتون شامل ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق جنوبی شہر اوڈیسا میں ڈرون حملوں سے رہائشی عمارتیں، سکول اور چرچ متاثر ہوئے ۔ صدر ولودومیر زیلنسکی نے حملوں کو امن کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے اتحادیوں سے روس پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا۔ توانائی کمپنی ڈی ٹی ای کے نے اپنے ایک پلانٹ کو شدید نقصان پہنچنے کی تصدیق کی۔

روسی حملوں کے باعث مختلف علاقوںمیں بجلی اور گیس کی فراہمی بھی متاثر ہوئی، روس نے مشرقی محاذ پر مزید پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے ۔دوسری جانب چینی وزیرِ دفاع ڈونگ جون نے روسی ہم منصب سے گفتگو میں سٹریٹجک تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا ہے ۔ ویڈیو کال کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دفاعی اور سکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ڈونگ جون کا کہنا تھا کہ چین اور روس مل کر مختلف خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کی صلاحیت بہتر بنائیں گے اور عالمی امن و استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

بالی ووڈ میں صرف ایشوریا رائے قدرتی طور پر خوبصورت:فرح خان

ٹرمپ سے نالاں کرسٹن سٹیورٹ کا امریکا چھوڑنے پر غور

والد بیٹیوں کی پیدائش پر بہت خوش ہوتے تھے : غزالہ صدیق

پینگوئن کی وائرل ویڈیو نے ماورا کی زندگی بدل دی

خود کو جاننے کیلئے لڑکپن میں گھر چھوڑدیا تھا : عدنان شاہ ٹیپو

خون کے رشتے اکثر آپ کو رسوا کردیتے ہیں : جاوید شیخ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak