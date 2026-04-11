پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا نارویجن ولی عہد شہزادی سانس کا آلہ لگا کر عوامی اجتماع میں پہنچ گئیں

اوسلو(اے ایف پی)ناروے کی ولی عہد شہزادی میٹ مارٹ پھیپھڑوں کی ایک نایاب بیماری(پلمونری فائبروسس)میں مبتلا ہیں جس کی تشخیص2018میں ہوئی تھی۔۔۔

 گزشتہ روز وہ پہلی بار عوامی اجتما ع میں ایک ایسا آلہ استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں جو سانس لینے میں مدد دیتا ہے ۔52 سالہ شہزادی نے اوسلو میں پیرااولمپک گیمز میں کھلاڑیوں سے ملاقات کے دوران ناک میں لگنے والی نَسَل کینولا پہنی ہوئی تھی، جو ایک آکسیجن ڈیوائس سے منسلک تھی اور اسے شاہی محل کے ایک اہلکار نے اٹھا رکھا تھا۔ پلمونری فائبروسس نامی بیماری کے باعث انہیں کئی بار رخصت لینا یا اپنے سرکاری فرائض کم کرنا پڑے ہیں۔

مزید پڑہیئے

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی، 88فیصد حصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر مزیدسستا،ایک تولہ سونا 3ہزار روپے مہنگا

تحقیق و ہنر کو معیشت کا حصہ بنایا جائے ،وفاقی چیمبر

نوجوانوں کیلئے مواقع پیداکرنامعاشی استحکام کیلئے ناگزیر،رانا مشہود

ایکسچینج کمپنیوں کو ڈالر کی فارورڈ سیل کی مشروط اجازت

انیق عزیز اسٹیٹ بینک میں ڈائریکٹر مانیٹری مینجمنٹ مقرر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تعصب حجابِ اکبر ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
تیل کی قیمتیں اور الّو کی خریدوفروخت
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کا پل، پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ مذاکرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
پرانا یا نیا ورلڈ آرڈر؟
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
عَدُوّ شرے برانگیزد
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak