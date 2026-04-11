امریکا میں مہنگائی بڑھ گئی،شرح 3اعشاریہ 3تک جا پہنچی
پٹرول 21اعشاریہ 2فیصدمہنگا ہوا ،گیلن کی قیمت 4اعشاریہ 15ڈالرہوگئی
واشنگٹن (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک) امریکا میں صارفین کیلئے مہنگائی مارچ میں تیزی سے بڑھ کر 3اعشاریہ 3 فیصد تک پہنچ گئی جو گزشتہ 2برسوں میں بلندترین سطح ہے ۔حکومتی رپورٹ میں بتایاگیاہے کہ مشرق وسطٰی کی جنگ کے باعث توانائی کی قیمتوں میں اضافے نے امریکی عوام کو سخت متاثر کیا۔صارفین کی قیمتوں کے اشاریے (سی پی آئی) میں سالانہ بنیاد پر 3اعشاریہ 3 فیصد اضافہ ہوا ،یہ1967کے بعد مہنگائی کی شرح میں ہونے والا سب سے زیادہ ماہانہ اضافہ ہے ،جبکہ ایک ماہ قبل یہ شرح 2اعشاریہ 4 فیصد تھی۔بیورو آف لیبر سٹیٹس ٹکس کے مطابق فروری سے مارچ کے درمیان پٹرول کی قیمتوں میں 21اعشاریہ 2 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔اس وقت امریکا میں ایک گیلن (3اعشاریہ 78 لٹر)پٹرول کی اوسط قیمت 4اعشاریہ 15 ڈالر ہے جبکہ جنگ سے پہلے یہ تقریباً 3 ڈالر تھی۔