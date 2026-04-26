این پی ٹی پر دستخط کرنے والے ممالک کا کل اجلاس

  • دنیا میرے آگے
این پی ٹی پر دستخط کرنے والے ممالک کا کل اجلاس

نیو یارک(اے ایف پی)اقوام متحدہ میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے (این پی ٹی) پر دستخط کرنے والے ممالک کل پیر کو ملاقات کریں گے ، تاہم کسی معاہدے پر پہنچنے کی امید کم ہے کیونکہ جوہری طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے۔

امریکا اور روس کے نیو سٹارٹ معاہدے کے ختم ہونے کے بعد دوطرفہ ہتھیاروں پر کنٹرول نہیں رہا، اقوام متحدہ کی نمائندہ ازومی ناکامیتسو نے خبردار کیا کہ عالمی جوہری خطرات بڑھ رہے ہیں۔واضح رہے این پی ٹی کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا اور پرامن شہری جوہری توانائی میں تعاون کو بڑھانا ہے۔

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک اور معرکۂ حق
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستان کا سماجی ماحول اب بدلیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دشمن کی تلاش جاری رہے گی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
رازداری کے پردے میں مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انا کی بھینٹ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، بدلتی عالمی بساط اور امن کی راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak