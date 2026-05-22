صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی کوششوں کے نتیجے میں سنگاپور میں پھنسے 20 ایرانی ملاح وطن واپس پہنچ گئے :ایرانی سفیر

  • دنیا میرے آگے
پاکستانی کوششوں کے نتیجے میں سنگاپور میں پھنسے 20 ایرانی ملاح وطن واپس پہنچ گئے :ایرانی سفیر

تہران (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے حکومتِ پاکستان کی جانب سے 20 ایرانی ملاحوں کی رہائی کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے اسے ایک اہم انسانی اقدام قرار دیا ہے ۔

ایرانی سفیر کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ملاح سنگاپور کی حدود میں اپنے جہاز کی ضبطی کے باعث ایک مشکل صورتحال سے دوچار تھے ۔انھوں نے اپنے بیان میں کہا کہ ‘میں حکومتِ پاکستان کی انسان دوست اور خیرسگالی پر مبنی کوششوں کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں، جن کے نتیجے میں ان ملاحوں کی رہائی ممکن ہوئی۔’ایرانی سفیر نے خاص طور پر وزیرِ اعظم پاکستان شہباز شریف اور وزارتِ خارجہ کی کاوشوں کو سراہا۔ انھوں نے نائب وزیرِ اعظم و وزیرِ خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر متعلقہ اداروں کی کوششوں کو بھی قابلِ تعریف قرار دیا۔بیان کے مطابق سفارتی رابطوں اور مسلسل کوششوں کے نتیجے میں ان ملاحوں کو سنگاپور سے اسلام آباد منتقل کیا گیا، جس کے بعد وہ چند گھنٹوں قبل بحفاظت اپنے وطن ایران واپس پہنچ گئے ۔ایرانی سفیر نے اس پیش رفت کو دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون کی ایک مثال قرار دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

مصالحتی کوششوں میں چین پاکستان کیساتھ : دونوں ملک مل کر مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کی جلد بحالی کیلئے مثبت کردار ادا کرینگے : چینی وزارت خارجہ، شہباز شریف کل بیجنگ پہنچیں گے

ایران کا یورینیم کو بیرون ملک منتقل کرنے سے انکار، ہم رکھنے نہیں دینگے : ٹرمپ

دہشتگردی کیخلاف جنگ پوری قوت سے جاری رہے گی : فیلڈ مارشل عاصم منیر

گندم وافر مقدار میں موجود، روٹی ،نان کی قیمتیں قابو میں رکھی جائیں : مریم نواز

خیبر پختونخوا جل رہا ہے مگر کوئی پوچھنے والا نہیں : چیف جسٹس پشاور ہائیکورٹ

مہنگائی، بیروزگاری کی وجہ فرسودہ سیاسی نظام : حافظ نعیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (3)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دیہات میں شہری بلائیں
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
28ویں ترمیم بمقابلہ 18ویں ترمیم
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
ایک ادارہ، 109نوبیل انعام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کالا دھن اور چِٹّا پاؤڈر
آصف عفان
امیر حمزہ
زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے مگر؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak