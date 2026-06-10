صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منی پورمیں حالات مزید خراب،قابض بھارتی فوج اورعوام آمنے سامنے

  • دنیا میرے آگے
منی پورمیں حالات مزید خراب،قابض بھارتی فوج اورعوام آمنے سامنے

منی پور (اے پی پی) بھارتی ریاست منی پورمیں حالات مزید خراب ہو گئے ۔قابض بھارتی فوج اورعوام آمنے سامنے ا ٓ گئے ۔انڈیا ٹوڈے نے منی پورمیں بھارتی سکیورٹی فورسز کے مظالم کوبے نقاب کر دیا۔۔۔

منی پورمیں بھارتی فوج کی نئی چوکی کے خلاف احتجاج،آسام رائفلزکی فائرنگ سے خواتین سمیت 4مظاہرین زخمی ہوگئے ۔ماہرین کے مطابق ہندوستانی فوج اپنے مذموم مفادات کی خاطرعام شہریوں کے جان ومال کو نشانہ بنانے والی دہشت گردتنظیم کی شکل اختیار کرچکی ہے ۔ منی پورکی کشیدگی پرمودی سرکار نہ صرف خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے بلکہ سیاسی مقاصد کیلئے نسلی فسادات کو مزید ہوا دے رہی ہے ۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قومی کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ میں بڑی تبدیلیاں متوقع

پاکستانی نژاد فٹبالر فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کیلئے تیار

نائٹ کلب میں جھگڑا ،سٹوکس سے کپتانی واپس لیے جانیکا امکان

ویمنز ٹی 20 ورلڈ کپ کی کوریج نو زبانوں میں ہوگی

پاکستان کیخلاف میچز میں امپائرنگ بھارت کے حق میں ہوتی

پاکستان میں 24 سال بعد انٹرنیشنل ہاکی کی واپسی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak