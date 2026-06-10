صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لندن میں سکھوں کی بھارت کیخلاف فریڈم ریلی ،ہزاروں افرادشریک

  • دنیا میرے آگے
لندن میں سکھوں کی بھارت کیخلاف فریڈم ریلی ،ہزاروں افرادشریک

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) سکھوں کے مقدس مقام دربار صاحب پر بھارت کے حملے کے42برس مکمل ہونے پر لندن میں سکھوں نے بھارت مخالف فریڈم ریلی نکالی ۔۔

لندن کے معروف سیاحتی مقام ٹریفالگر اسکوائر پرریلی میں ہزاروں سکھوں نے شرکت کی۔ان میں خواتین اور بچوں کے بڑی تعداد بھی شامل تھی۔ فریڈم ریلی کے سبب سینٹرل لندن کی فضا ‘‘راج کرے گا خالصہ اور بن کے رہے گا خالصتان ’’کے نعروں سے گونج اٹھی۔سکھ رہنماؤں نے برطانیہ سے سکھوں کو انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔انہوں نے کہا کہ سکھ دربار صاحب پر حملے کو کبھی نہیں بھولیں گے ، بھارت نے 1984 میں سکھوں کا بیدردی سے قتل عام کیا۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعددوارداتیں ،نقدی ،زیورات اورموٹرسائیکلیں غائب

شاہدرہ ناکہ پر پولیس ، کار سوار ملزموں میں فائرنگ، راہگیر زخمی

سائبر مالیاتی فراڈ میں ملوث اوڈھ گینگ کے 6ملزم گرفتار

ڈیفنس:ہوٹل سے خاتون کی لاش برآمد، قتل کا انکشاف، ملزم گرفتار

تنخواہ نہ ملنے ، برطرفی پر صفائی ورکر نے خود کوآ گ لگالی

کرپشن ، ناقص کارکردگی، جڑانوالہ کے 2 پولیس افسروں کو سزائیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak