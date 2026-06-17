ٹرمپ کا روس کے تیل پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کا عندیہ
ایویان (اے ایف پی)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا جلد ہی روسی تیل پر دوبارہ پابندیاں عائد کرنے کے قابل ہو جائے گا کیونکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی ترسیل بحال ہو رہی ہے ۔۔
فرانس میں جی سیون سربراہ اجلاس کے موقع پر بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ جلد ہی ہم یہ کر سکیں گے کیونکہ اب آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی روانی بحال ہو چکی ہے ۔ان کے مطابق امریکا نے روسی تیل کی ترسیل کے لیے پہلے دی گئی پابندیوں میں نرمی یا استثنیٰ دیا تھا، جس میں ایسے کارگو بھی شامل تھے جو پہلے ہی سمندر میں موجود تھے ، تاہم اس فیصلے پر یورپی اتحادیوں نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔