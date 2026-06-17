صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شام کا امریکی کمپنی کے ساتھ گیس سیکٹر کی ترقی کے لئے بڑا معاہدہ

  • دنیا میرے آگے
شام کا امریکی کمپنی کے ساتھ گیس سیکٹر کی ترقی کے لئے بڑا معاہدہ

دمشق (اے ایف پی)شام نے گزشتہ روز امریکی تیل کمپنی کونکو فلپس سمیت ایک کنسورشیم کے ساتھ ملک کے گیس سیکٹر کی ترقی کیلئے ایک بڑے معاہدے پر دستخط کئے ہیں۔۔۔

 جبکہ دمشق غیر ملکی توانائی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے ۔سرکاری میڈیا کے مطابق اس معاہدے کے تحت امریکی کمپنیوں کے ساتھ مل  کر شام میں متعدد گیس فیلڈز کی ترقی اور موجودہ پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا۔ اس منصوبے کا مقصد توانائی کے نظام کو سہارا دینا، بجلی کے شعبے اور دیگر اہم شعبوں کے لئے درکار گیس کی فراہمی کو بہتر بنانا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:تیزی، 61فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ

پورٹ قاسم 5بہترین کارکردگی دکھانے والی پورٹس میں شامل

بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 6.1فیصد اضافہ ریکارڈ

ابھی مائیکروفنانس بینک نے سونے کے عوض قرض اسکیم متعارف کرادی

اسلامی بینکاری کے فروغ کیلئے برانچ تبدیلی کا عمل مزید آسان

آج کے کالمز

ایاز امیر
افسانہ نگاری اہلِ کرم کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک جنگ جو سب کچھ بدل گئی
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں … (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
امریکہ ایران معاہدہ اور پاکستان کا کردار
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پراجیکٹ مکمل، اگلا امتحان اندرونی استحکام کا
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
محرم الحرام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak