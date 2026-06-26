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امریکی آزادی کے 250سال مکمل،جشن کا آغاز

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امریکی آزادی کے 250سال مکمل،جشن کا آغاز

16 روزہ تقریبات میں فوجی پریڈز، ثقافتی پروگرامز و دیگر سرگرمیوں کا انعقاد ہو گا ایران کیخلاف کارروائی اہم کامیابی ،19 کھرب ڈالر سرمایہ کاری آئی:ٹرمپ کا خطاب

واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ نے بدھ کو امریکا کی آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی تقریبات کا آغاز 16 روزہ جشن کے ساتھ کیا۔ واشنگٹن کے نیشنل مال میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے قومی تقریب کو اپنی دوسری مدتِ صدارت کے ایجنڈے کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکا اپنی آزادی کے 250ویں سال میں داخل ہونے جا رہا ہے اور ملک ایک بار پھر عالمی سطح پر مضبوط حیثیت اختیار کر چکا ہے ۔ انہوں نے مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال، ایران کے خلاف امریکی و اسرائیلی کارروائیوں اور ملکی معیشت کو اپنی حکومت کی اہم کامیابیوں میں شمار کیا۔ٹرمپ نے سابق صدر جو بائیڈن کی پالیسیوں کو ناکام قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کے دور میں امریکا میں 19 کھرب ڈالر کی سرمایہ کاری آئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ امریکی عوام کے لیے مسلسل تاریخی کامیابیاں حاصل کر رہی ہے ۔تقریب کے ساتھ ’’گریٹ امریکن اسٹیٹ فیئر‘‘ کا بھی آغاز ہوا، جس میں مختلف ریاستوں کے نمائشی پویلین، فوجی فضائی مظاہرے ، موسیقی کی تقریبات اور حب الوطنی پر مبنی پروگرام شامل ہیں۔ یہ جشن امریکی اعلان آزادی کے 250 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے ۔

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