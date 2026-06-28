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امریکا :سائبر سکیورٹی کمپنیز کوطاقتور اے آئی ماڈل تک محدود رسائی کی اجازت

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امریکا :سائبر سکیورٹی کمپنیز کوطاقتور اے آئی ماڈل تک محدود رسائی کی اجازت

سان فرانسسکو(اے ایف پی)امریکی حکومت نے سائبر سکیورٹی کمپنیز کے محدود گروپ کو اینتھروپک کے طاقتور اے آئی ماڈل ’’مائتھوس 5‘‘ تک رسائی کی اجازت دے دی۔

 یہ رسائی قومی سلامتی کے خدشات کے باعث پہلے معطل کر دی گئی تھی۔ کمپنی کے مطابق وہ حکومت کے ساتھ مزید مذاکرات جاری رکھے گی تاکہ مستقبل میں اس ماڈل اور ’’فیبل 5‘‘ کو دوبارہ عوامی سطح پر وسیع رسائی دی جا سکے ۔ حکام نے اس سے قبل سکیورٹی خامیوں کے باعث ان جدید اے آئی ماڈلز تک رسائی محدود کی تھی۔

 

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