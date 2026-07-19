ترکیہ :داعش کیخلاف کریک ڈاؤن، 199مشتبہ افراد گرفتار
انقرہ(اے ایف پی)ترکیہ کی وزارت داخلہ نے ملک بھر میں داعش کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 30 صوبوں سے 199 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔
وزارت کے مطابق گرفتار افراد پر داعش کی رکنیت، سوشل میڈیا پر تنظیم کا پروپیگنڈا پھیلانے اور مبینہ خیراتی اداروں یا ثالثوں کے ذریعے مالی معاونت فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ کارروائیاں استنبول اور انقرہ سمیت مختلف شہروں میں کی گئیں۔
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