صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترکیہ :داعش کیخلاف کریک ڈاؤن، 199مشتبہ افراد گرفتار

  • دنیا میرے آگے
ترکیہ :داعش کیخلاف کریک ڈاؤن، 199مشتبہ افراد گرفتار

انقرہ(اے ایف پی)ترکیہ کی وزارت داخلہ نے ملک بھر میں داعش کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 30 صوبوں سے 199 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔

 وزارت کے مطابق گرفتار افراد پر داعش کی رکنیت، سوشل میڈیا پر تنظیم کا پروپیگنڈا پھیلانے اور مبینہ خیراتی اداروں یا ثالثوں کے ذریعے مالی معاونت فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ کارروائیاں استنبول اور انقرہ سمیت مختلف شہروں میں کی گئیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کے دستخط کی کوئی حیثیت نہیں : مجتبیٰ خامنہ ای، حملوں میں امریکی فون کا جانی نقصان : اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عملدرآمد معطل : ایران

پٹرول کی یومیہ قیمتوں پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے خدشات، جائز تحفظات دور کیے جائینگے : وزیر پٹرولیم

41 اضلاع میں واسا کو جدید مشینری فراہم، ہر شہری کیلئے سہولت ہمارا عزم : مریم نواز

بلاول سے سرفراز بگٹی کی ملاقات، بلوچستان میں قیام امن کیلئے جلد اے پی سی بلانے کا اعلان

آئی ٹی برآمدات میں 21 فیصد اضافہ، 4.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں

پاکستان میں کوئی چیزخودبخود نہیں چلتی، دھکا لگانا پڑتا ہے :خواجہ آصف

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
حضرت مولانا کا جوشِ خطابت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مولانا ذرا پھسل گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ضیا الحق سے ذیل سنگھ تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ہائبرڈ وارفیئر اور پاکستان کے سکیورٹی محاذ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہر گھنٹے کا آپشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بحرِ ہند اور بحرالکاہل میں بڑھتا ہوا سٹریٹجک مقابلہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak