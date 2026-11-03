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اسرائیل:انتخاب کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا آج پہلا اہم اجلاس

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اسرائیل:انتخاب کے بعد اپوزیشن جماعتوں کا آج پہلا اہم اجلاس

یروشلم(اے ایف پی)اسرائیل کی مختلف اپوزیشن جماعتوں کے رہنما سابق آرمی چیف گادی آئزنکوٹ کو آئندہ وزیراعظم بنانے کی حمایت کے بعد آج منگل کو اہم اجلاس کریں گے۔

 آئزنکوٹ کی جماعت یاشر نے اعلان کیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد کے رہنما ہرزلیہ میں ملاقات کرکے آئندہ سیاسی حکمت عملی اور مشترکہ اقدامات پر غور کریں گے ۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے انتخابات میں کوئی جماعت مطلوبہ نشستیں حاصل نہیں کرسکی۔ انتخابی نتائج کے بعد اپوزیشن اتحاد کا یہ پہلا اجلاس ہوگا جس میں آئندہ حکومت کی تشکیل اور سیاسی رابطوں کو مربوط بنانے پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔

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