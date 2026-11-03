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اماراتی کمپنی کا اوپن اے آئی سے توانائی شعبے میں شراکت داری کا اعلان

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اماراتی کمپنی کا اوپن اے آئی سے توانائی شعبے میں شراکت داری کا اعلان

ابوظہبی(اے ایف پی)متحدہ عرب امارات کی سرکاری تیل کمپنی ادنوک نے مصنوعی ذہانت کے شعبے میں کام کرنے والے ادارے اوپن اے آئی کے ساتھ شراکت داری کا اعلان کردیا۔

ادنوک دنیا کی پہلی توانائی کمپنی ہوگی جو اوپن اے آئی کا جدید مصنوعی ذہانت پلیٹ فارم ‘‘فرنٹیئر’’ استعمال کرے گی۔ معاہدے کے تحت تیل کے ذخائر کی مالیت کا زمین سے نکالنے سے قبل تعین کرنے میں بھی اے آئی ٹیکنالوجی مدد دے گی۔ اوپن اے آئی کے سربراہ سیم آلٹ مین نے ابوظہبی میں ولی عہد شیخ خالد بن محمد النہیان سے ملاقات بھی کی۔

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