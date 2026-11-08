صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ :شدیدبارش ، 70ہزار خیمے زیر آب، ہزاروں بے گھر

  • دنیا میرے آگے
غزہ :شدیدبارش ، 70ہزار خیمے زیر آب، ہزاروں بے گھر

بارش سے خستہ حال دیواریں اور چھتیں گرگئیں، متعدد افراد زخمی امداد کیلئے 1500 کالز موصول،وسائل کی شدید کمی ہے :غزہ حکام

غزہ(اے ایف پی)جنگ سے تباہ حال غزہ میں موسلادھار بارش نے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دیں، جہاں 70 ہزار خیمے زیر آب آگئے اور ہزاروں افراد بے آسرا ہوگئے ۔ فلسطینی حکام کے مطابق بارش سے درجنوں خستہ حال دیواریں اور چھتیں بھی گرگئیں، جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے ۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود بسال نے بتایا کہ امداد کے لیے رات بھر میں 1500 سے زائد کالز موصول ہوئیں، تاہم وسائل اور آلات کی شدید کمی ہے ۔ حکام نے عالمی برادری اور امدادی تنظیموں سے فوری مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ کو دو لاکھ عارضی مکانات اور بھاری مشینری درکار ہے۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

3نئے چہرے پاکستان ٹیسٹ سکواڈ میں شامل:عبداللہ فضل اور علی عثمان ریلیز

ایشین ٹیم سکواش چیمپئن شپ ،پاکستان مینز ٹائٹل کا فاتح

پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن کے انتخابات غیر قانونی قرار

بھارتی فاسٹ باؤلر محمد شامی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان

توحید ہردوئے کی ڈبل سنچری ،بنگلہ دیش کو مشکل سے نکال لیا

امید ہے سری لنکا کیخلاف 5آؤٹ کروں گا :محمد عباس

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ریاست اور عوام کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کرپشن اب کوئی موضوع نہیں رہا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بھائی! ہم لڑائی کے ساتھ ہیں
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ووٹ‘ جمہوری معاشروں کی اصل طاقت
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مڈ ٹرم شکست کے بعد
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
خیبرپختونخوا کے مالیاتی سکینڈل اور تبدیلی کے دعوے
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak