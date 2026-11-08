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فرانس کے اعلیٰ ادبی ایوارڈ یافتہ مصنف کا کتاب میں اے آئی استعمال کرنے کا اعتراف

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فرانس کے اعلیٰ ادبی ایوارڈ یافتہ مصنف کا کتاب میں اے آئی استعمال کرنے کا اعتراف

پیرس(اے ایف پی)فرانس کے اعلیٰ ادبی اعزاز ’پرکس گونکور‘ کے فاتح مصنف فلپ جینادا نے اپنی کتاب میں مصنوعی ذہانت (اے آئی)کے محدود استعمال کا دفاع کیا ہے۔

 2026 کے ایوارڈ یافتہ ناول ’دی ان نون ویمن آف دی کوئے ڈی جاویل‘ کے مصنف نے کہا کہ انہوں نے لکھنے کے لیے اے آئی استعمال نہیں کی بلکہ تحقیق اور چند تخلیقی تجربات کے لیے صرف تین مرتبہ اس سے مدد لی۔ انہوں نے ناول میں اے آئی سے تیار کردہ 10 الفاظ کا ایک جملہ بھی شامل کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اے آئی کا استعمال پہلے ہی ان کے تخلیقی منصوبے کا حصہ تھا۔

 

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