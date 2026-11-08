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امریکا ،چین تجارتی مذاکرات اختلافات حل کرنے پر اتفاق

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امریکا ،چین تجارتی مذاکرات اختلافات حل کرنے پر اتفاق

بیجنگ(اے ایف پی)امریکا اور چین کے اعلیٰ حکام نے تجارتی تعلقات اور اقتصادی معاہدوں پر تفصیلی مذاکرات کیے ہیں۔

 امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر نے چینی نائب وزیراعظم ہی لی فینگ سے گفتگو کی۔ امریکی حکام نے چین پر معاہدوں پر فوری عمل درآمد پر زور دیا، جبکہ بیجنگ نے امریکی تجارتی پابندیوں پر شدید تحفظات ظاہر کیے ۔ دونوں فریقوں نے اختلافات مناسب انداز میں حل کرنے اور تجارتی تعلقات مستحکم رکھنے پر اتفاق کیا۔

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