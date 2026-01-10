عابدہ پروین کی انتقال کی خبریں، بیٹی نے تردید کردی
لاہور(آئی این پی)پاکستان کی نامور صوفی گلوکارہ عابدہ پروین کی وفات کی جھوٹی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کررہی ہیں، تاہم ان کی بیٹی نے ان تمام خبروں کو بے بنیاد پر غلط قرار دیا ہے ۔
سوشل میڈیا پر گلوکارہ عابدہ پروین کی انتقال کی خبریں وائرل ہیں تاہم، عابدہ پروین کی بیٹی نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی تمام خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں ۔گلوکارہ کی بیٹی نے واضح کیا کہ یہ خبر ایک غلط فہمی کی وجہ سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے ، دراصل لاہور کے علاقے دلگران چوک میں ایک خاتون کا انتقال ہوا تھا جن کا نام عابدہ پروین تھا۔انہوں نے مزید بتایا کہ صرف نام کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی اور لوگ سمجھے کہ صوفی گلوکارہ انتقال کرگئی ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ میری والدہ بالکل صحت مند اور خیرت سے ہیں، ایسی افواہیں پھیلاکر عوام کو گمراہ کیا جارہا ہے ۔