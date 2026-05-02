ویوز کیلئے مزدوروں کا استعمال، فضا علی پھر تنقید کی زد میں
لاہور(شوبزڈیسک) اداکارہ اور میزبان فضا علی ایک بار پھر سوشل میڈیا پر بحث کا مرکز بن گئی ہیں، تاہم اس بار وجہ ان کا یومِ مزدور کے موقع پر کیا گیا خصوصی پروگرام ہے۔
یکم مئی کے موقع پر فضا علی نے اپنے شو میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے محنت کش افراد کو مدعو کیا تاکہ ان کی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا جا سکے ۔ اس دوران فضا علی خود بھی ہاتھ میں بیلچہ تھامے نظر آئیں اور مزدوروں کے ساتھ ایک خصوصی ویڈیو ریل ریکارڈ کی، جس میں انہوں نے محنت کش طبقے کے کردار کو سراہنے کا پیغام دیا۔ اگرچہ پروگرام کا مقصد مزدوروں کو خراجِ تحسین پیش کرنا تھا، تاہم سوشل میڈیا صارفین کی بڑی تعداد نے اسے محض توجہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دیا۔
ناقدین کا کہنا ہے کہ مزدوروں کو عام مہمانوں کی طرح عزت و احترام کے ساتھ پیش کرنے کے بجائے انہیں مخصوص انداز میں دکھایا گیا، جس سے یہ تاثر ملا کہ پروگرام زیادہ تر ریٹنگز اور ویوز کے لیے بنایا گیا۔ایک صارف نے تبصرہ کیا کہ بہتر ہوتا اگر انہیں عزت کے ساتھ مدعو کیا جاتا نہ کہ صرف سوشل میڈیا مواد کے لیے استعمال کیا جاتا۔ایک اور صارف نے طنزیہ انداز میں کہا کہ مواد تخلیق کرنے کا فن شاید صرف فضا علی ہی بخوبی جانتی ہیں۔