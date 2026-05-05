صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی ڈرامہ کے معیار میں کمی کی وجہ بھارت :یاسر حسین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پاکستانی ڈرامہ کے معیار میں کمی کی وجہ بھارت :یاسر حسین

کراچی (آئی این پی) اداکار، ہدایت کار اور میزبان یاسر حسین نے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے معیار میں کمی کی ایک بڑی وجہ بھارت کو قرار دے دیا۔

ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے یاسر حسین نے کہا کہ پاکستانی اور بھارتی ڈراموں کے درمیان سب سے بڑا فرق ناظرین کا ہے، جو مواد کے معیار کو متاثر کرتا ہے ، زیادہ تر بھارتی ناظرین کم معیاری مواد دیکھتے ہیں جبکہ پاکستانی ناظرین نسبتاً باشعور ہیں۔انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستانی ڈراموں کا معیار بہت اعلیٰ تھا، لیکن جب یہ ڈرامے بھارت میں مقبول ہونا شروع ہوئے تو ان کے معیار میں کمی آنا شروع ہو گئی، ہمارے ڈرامہ میکرز نے بھارتی مارکیٹ کو مدِنظر رکھ کر مواد بنانا شروع کیا، جس کی وجہ سے کہانیوں اور معیار میں تبدیلی آئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت آغاز،101ارب منافع

سیمنٹ کی مجموعی ترسیل میں11.14 فیصد اضافہ ریکارڈ

جوبلی لائف و کشف فاؤنڈیشن کے اشتراک سے خوشحال تکافل متعارف

چاندی100،سونا3800روپے سستا،ڈالر کی قدر کم

سپر نیٹ ٹیکنالوجیز نے 9ماہ کے مالیاتی نتائج کا اعلان کردیا

بزنس فورم کی سپرٹیکس ختم ،نیٹ بڑھانے کی تجاویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak