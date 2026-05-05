صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجربات سے سیکھ کر کھلاڑی آگے بڑھتا ہے :بابر

  • کھیلوں کی دنیا
تجربات سے سیکھ کر کھلاڑی آگے بڑھتا ہے :بابر

تجربات سے سیکھ کر کھلاڑی آگے بڑھتا ہے :بابر کھلاڑی کو تینوں فارمیٹس کھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے ،قومی کرکٹر

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے پی ایس ایل فائنل جیتنا ٹیم اور شائقین کے لیے ایک یادگار لمحہ قرار دے دیا۔ بابر اعظم نے کہا کہ انہیں یقین ہے انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں ہوتا ہے ، بس صبر اور محنت ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ زندگی ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے جہاں اچھے اور برے دونوں وقت آتے ہیں اور انہی تجربات سے سیکھ کر کھلاڑی آگے بڑھتا ہے ۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا سہرا والدین، فیملی اور مداحوں کی دعاؤں کو دیتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں قریبی لوگوں کی سپورٹ بہت اہم ہوتی ہے ۔

انہوں نے کہا کہ ٹیم نے ہر میچ کے لیے الگ حکمت عملی اپنائی اور مختلف کنڈیشنز، خاص طور پر لاہور اور کراچی کی پچز کے فرق کو مدنظر رکھتے ہوئے خود کو ایڈجسٹ کیا، جس میں گراؤنڈ سٹاف کا بھی اہم کردار رہا۔ بابر اعظم نے کہا کہ ایک کھلاڑی کو تینوں فارمیٹس کھیلنے کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ صبر اور لمبی اننگز کھیلنے کا ہنر سکھاتی ہے ، جو محدود اوورز کی کرکٹ میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے ۔ جیتی گئی ٹرافی پشاور لے جا کر شائقین کے ساتھ خوشی منائی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

’’پولیس مقابلے ، خواتین،بچوں پر تشددکے واقعات بڑھ گئے ‘‘

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی اشیا سے محروم

ڈیفنس سی :مالکان کا گھریلو ملازمہ بچیوں پر تشدد

میشا شفیع کو 50لاکھ ہرجانہ علی ظفر کو ادائیگی کا فیصلہ معطل

مریدکے :موبائل فون نہ دینے پر بھائی نے بڑی بہن کو قتل کردیا

ننکانہ:نوجوان کو زندہ جلا دیا گیا،بوری بندجلی ہوئی لاش برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak