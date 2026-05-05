صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیفنس سی :مالکان کا گھریلو ملازمہ بچیوں پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
ڈیفنس سی :مالکان کا گھریلو ملازمہ بچیوں پر تشدد

والدین اور مالکان کیخلاف مقدمہ درج، متاثرہ بچیاں چائلڈ بیورو کے حوالے

لاہور(کرائم رپورٹر )لاہور کے علاقہ ڈیفنس سی میں مالکان کا کمسن گھریلو ملازمہ بچیوں پر مبینہ تشدد ، پولیس نے والدین اور مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر کے بچیوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا۔ مالکان کے کمسن گھریلو ملازمہ بچیوں پر تشدد کی اطلاع پولیس نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی مدعیت میں بچیوں کے والدین اور مالکان کے خلاف نامزد مقدمہ درج کر کے متاثرہ بچیوں گلشن اور ثمرین کو تحویل میں لیکر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا ۔ابتدائی تفتیش کے دوران بچیوں نے بیان دیا کہ انہیں ملازمت کے دوران مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا،جس سے تنگ آ کر مالکان کے گھر سے فرار ہوئیں، حکام کا کہنا ہے کہ بچیوں کے بیانات ریکارڈ کر لئے ،ملزموں کی گرفتاری کیلئے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب متاثرہ بچیوں کا طبی معائنہ بھی کروایا جا رہا ہے تاکہ شواہد اکٹھے کیے جا سکیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بوفے کے بچے ہوئے کھانے کا کیا کِیا جاتا ہے ؟

کنیکٹنگ فلائٹ چھوٹ گئی،پیسے اور وقت کیسے بچائیں

سڑکوں پر پھرنے والا فرار زیبرا حقیقت میں گدھا نکلا

ایئرپورٹ پر موبائل،پاسپورٹ سینیٹائز کرنا کیوں ضروری

امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والی اہم وجہ دریافت

کوما میں گئی خاتون شادی سے 2دن قبل ہوش میں آگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak