صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاندی100،سونا3800روپے سستا،ڈالر کی قدر کم

  • کاروبار کی دنیا
چاندی100،سونا3800روپے سستا،ڈالر کی قدر کم

تولہ سونا 4لاکھ 79ہزار 962،دس گرام4لاکھ 11ہزار 490پر آگیا

کراچی (بزنس رپورٹر) عالمی و مقامی مارکیٹوں میں پیر کو سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ادھرانٹربینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر مزید گھٹ گئی۔تفصیلات کے مطابق عالمی بلین مارکیٹ میں سونا 38 ڈالر کی کمی سے 4 ہزار 576 ڈالر فی اونس کا ہوگیا۔بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے نرخ میں کمی کے باعث مقامی سطح پر بھی فی تولہ سونا 3800 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 79 ہزار 962 روپے کا ہوگیا۔اسی طرح دس گرام سونے کی قیمت بھی 3257 روپے کی کمی سے 4 لاکھ 11 ہزار 490 روپے ہوگئی۔یاد رہے کہ ہفتے کو سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کی کمی سے 483,762 روپے ہوگئی تھی۔دوسری جانب چاندی کی فی تولہ قیمت 100 روپے کی کمی سے 7914 روپے ہوگئی۔اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروبار کے اختتام پر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ایک پیسے کی بہتری سے 278.76 روپے پر بند ہوا۔یاد رہے کہ جمعرات کو ڈالر 278.77 روپے پر بند ہوا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ٹرمپ کی آبنائے ہرمز کھلوانے کی حکمت عملی الٹی پڑ گئی: ایران کے متحدہ عرب امارات پر حملے بندرگاہ پر آتشزدگی ، بحری جہازوں کو نشانہ بنایا، تیل کی قیمتیں بلندی پر

ہائیکورٹس محفوظ شدہ فیصلے 90 دن کے اندر سنانے کی پابند : مقررہ مدت کے اندر فیصلہ نہ سنانا قانون کی خلاف ورزی : وفاقی آئینی عدالت

پنجاب کی ترقی کا پہیہ رکنے والا نہیں ، جو کہا کر کے دکھایا : مریم نواز

مذاکرات امن و استحکام کا واحد راستہ ، اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ

ون کانسٹی ٹیوشن ایو نیو کے انویسٹرز متعلقہ فورن سے رجوع کر سکتے : ہائیکورٹ : درخواستیں نمٹا دیں

آئندہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ توسیع ،استثنیٰ کمی ، سرکاری اخراجات محدود : حکومت آئی ایم ایف میں مشاورت جاری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak