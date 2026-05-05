صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل،پلیئرز کو مختلف اعزازات سے نواز ا گیا

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل،پلیئرز کو مختلف اعزازات سے نواز ا گیا

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ کے گیارہویں سیزن میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے کھلاڑیوں کو مختلف انفرادی اعزازات سے نواز دیا گیا۔

ترجمان پی سی بی کیمطابق ٹورنامنٹ کا ٹائٹل جیتنے والی پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے 588 رنز بنا کر بہترین بیٹر کا اعزاز حاصل کیا، انہیں گولڈن بیٹ اور حنیف محمد کیپ دی گئی۔پشاور زلمی کے فرحان یوسف کو بہترین فیلڈر قرار دیا گیا جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان بہترین آل راؤنڈر ٹھہرے ۔ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ پشاور زلمی کے سفیان مقیم کے نام رہا، جنہوں نے 22 وکٹیں حاصل کر کے بہترین بولر کا اعزاز بھی اپنے نام کیا اور انہیں فضل محمود کیپ سے نوازا گیا۔کوشل مینڈس کو بہترین وکٹ کیپر جبکہ حیدرآباد کنگز مین کے حنین شاہ کو ایمرجنگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔ حیدرآباد کنگز مین کو سپرٹ آف دی کرکٹ ایوارڈ دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak