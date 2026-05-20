صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لوک گلوکار پر نوٹوں کی بارش، پیسوں میں دب گئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لوک گلوکار پر نوٹوں کی بارش، پیسوں میں دب گئے

جوناگڑھ(شوبز ڈیسک)بھارتی ریاست گجرات کے ایک لوک گلوکار کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس میں عقیدت مندوں کو ان پر لاکھوں روپے نچھاور کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔

رپورٹس کے مطابق گجرات کے ضلع جوناگڑھ میں منعقدہ روایتی ڈائرو پروگرام کے دوران بھجن گلوکار گوپال سادھو پرفارم کر رہے تھے کہ اسی دوران حاضرین نے ان پر کرنسی نوٹوں کی بارش شروع کر دی۔ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گلوکار ہارمونیم بجاتے ہوئے مسلسل گاتے رہے جبکہ لوگ ان پر نوٹوں سے بھرے تھیلے اور گڈیاں ڈالتے رہے ، ایک موقع پر نوٹوں کا ڈھیر اتنا بڑھ گیا کہ گلوکار تقریباً اس کے نیچے دب گئے مگر گوپال سادھو نے بغیر رکے اپنی پرفارمنس جاری رکھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

سفارتی مسابقت،ٹرمپ کے بعد پیوٹن بھی چین پہنچ گئے

رواں سال 30 لاکھ افغان مہاجرین کی واپسی متوقع:اقوام متحدہ

ترکیہ :داعش کیساتھ روابط کے الزام میں 110افراد گرفتار

اوسلو :مودی سوال کا جواب دئیے بغیر روانہ ،صحافیوں کا سخت ردعمل

ایران کیساتھ معاہدے کیلئے اب بھی کام جاری رکھے ہوئے ہیں:امریکی نائب صدر

سان ڈیاگو مسجد پر حملہ انتہائی افسوسناک سختی سے جائزہ لوں گا:ٹرمپ

آج کے کالمز

ایاز امیر
محترمہ کی ادا جو اچھی لگی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اندرا گاندھی اور وزیراعظم ہائوس کی ایمبولنس… (2)
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
آتشِ رفتہ
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیر داخلہ کا دورۂ ایران، ٹائمنگ اہم کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
اٹھائیسویں ترمیم اور اشرافیہ کا ریلیف
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیاتِ مبارکہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak