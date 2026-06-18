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نامعلوم شخص زبردستی ارباز خان کی گاڑی میں گھس گیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نامعلوم شخص زبردستی ارباز خان کی گاڑی میں گھس گیا

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کے سٹار اداکار ارباز خان کو سکیورٹی کے حوالے سے غیر معمولی صورتحال پیش آگئی۔کولکتہ میں ایک تقریب کے دوران ایک نامعلوم شخص زبردستی ارباز خان کی گاڑی میں گھس گیا۔

تقریب ختم ہونے کے بعد جب ارباز اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے تو انہوں نے اس شخص کو گاڑی کے اندر بیٹھا دیکھا، جس پر وہ حیران اور ناراض نظر آئے ۔ارباز خان کی سکیورٹی پر مامور اہلکاروں نے فوری کارروائی کی، اس شخص کو تھپڑ رسید کیا اور گاڑی سے باہر نکال دیا، جس کے بعد بھی اس نے اداکار کے قریب جانے کی پھر کوشش کی۔مذکورہ شخص خود کو ارباز خان کا مداح کہتا رہا، ہجوم میں موجود لوگ اسے مارنے کا کہتے رہے ، مہاجاتی سندن آڈیٹوریم میں پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے ۔ارباز خان کی آخری فلم ‘بیہو اٹیک’ تھی، جس میں ڈیزی شاہ، راہول دیو اور رضا مراد نے مرکزی کردار نبھائے۔ جبکہ ناقدین نے اس پر سخت تنقید کی، ان کی اگلی فلمز میں کیسر سنگھ اور ریٹرن ٹکٹ شامل ہیں۔

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