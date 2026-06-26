صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جان ریمبو کا انڈسٹری میں امتیازی سلوک کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جان ریمبو کا انڈسٹری میں امتیازی سلوک کا انکشاف

لاہور(شوبزڈیسک) معروف اداکار افضال خان المعروف جان ریمبو نے ٹیلی وژن انڈسٹری میں فنکاروں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک اور کرداروں کی تقسیم کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔

 ایک پروگرام میں انہوں نے کہاکہ کہ اس وجہ سے میں ایسے سنجیدہ اور مضبوط کردار ادا کرنے سے محروم رہا جن کی مجھے خواہش تھی۔گفتگو کے دوران جان ریمبو نے کہا کہ ماضی میں جاوید شیخ اور ندیم بیگ جیسے اداکار کہانی کے مرکزی کرداروں میں نظر آتے تھے اور انہیں حقیقی معنوں میں کردار ادا کرنے کے مواقع ملتے تھے جبکہ مجھ جیسے نوجوان اداکاروں کو عموماً رقص یا ایکشن مناظر تک محدود رکھا جاتا تھا۔انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میرے لیے عمر اور تجربے کے اعتبار سے مضبوط اور سنجیدہ کردار ادا کرنے کا وقت آیا تو فلمی صنعت زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ ٹیلی وژن انڈسٹری بھی مجھے میری صلاحیتوں کے مطابق کردار فراہم نہیں کر رہی۔ میں آج بھی کام کرنے کی بھرپور توانائی رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ مجھے ایسے معیاری اور باوقار کردار دیے جائیں جن کے ذریعے میں اپنی اداکاری کی مکمل صلاحیتوں کا اظہار کر سکوں

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

11وارداتیں،شہریوں سے 17لاکھ نقدی،سامان لوٹ لیا

سرور روڈ پولیس نے حساس ادارے کا جعلی افسر گرفتار کر لیا

نارنگ: 2دوستوں کی زہریلی گولیاں کھاکر مبینہ خودکشی

قلات:مغوی ڈپٹی ڈائریکٹر اے ایس ایف کی تشدد زدہ لاش برآمد

سی سی ڈی ،پولیس کیساتھ مقابلے ،2 ملزم ہلاک ،4 گرفتار

چورٹرانسفارمر لے گئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ
Dunya Bethak