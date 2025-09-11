صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ میں 26 سرکاری سکول مزید 2 روز کیلئے بند

  • پاکستان
سیالکوٹ (آئی این پی) سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں موجود 26 سرکاری سکولوں کو مزید 2 دن کیلئے بند کردیا گیا۔

ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ڈپٹی کمشنر کے حکم پر 26 سرکاری سکول(آج) 11 اور(کل ) 12 ستمبر کو بند رہیں گے ، طلبہ کے لیے دو روزہ تعطیل ہوگی جبکہ تدریسی عملہ حاضری یقینی بنائے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ بارشوں اور سیلاب سے متعدد تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ، سکول بندش کا فیصلہ طلبہ کی حفاظت اور ہنگامی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق ڈسکہ کے 4، سیالکوٹ کے 6، پسرور کے 6 اور سمبڑیال کے 8 سکول بند رہیں گے۔

