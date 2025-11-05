صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹ :آئینی ترمیم کی باز گشت، پی ٹی آئی موجود مگرکورم کی نشاندہی نہ کی

  • پاکستان
ایوان بالا کے بیشتر اجلاس ماضی میں کورم کی نشاندہی کے باعث ملتوی ہوتے رہے سینیٹ کی کارروائی تسلسل کے ساتھ جاری رہی،حکومتی ارکان آخرتک موجود رہے

اسلام آباد (سید قیصر شاہ) ستائیسویں آئینی ترمیم کی باز گشست ، ایوان کا ٹمپریچربڑھا رہا، پی ٹی آئی ایوان میں موجود رہی اور کورم کی نشاندہی بھی نہیں کی ،اجلاس معمول سے طویل ہو ا۔ایوان بالا کے بیشتر اجلاس ماضی میں کورم کی نشاندہی یا بائیکاٹ کے باعث ملتوی ہوتے رہے ۔تاہم اس سیشن میں کارروائی تسلسل کے ساتھ جاری رہی۔پی ٹی آئی ارکاننے 27ویں آئینی ترمیم پر حکومت اور اتحادی جماعتوں کو ماضی یاد دلایا۔ حکومتی ارکان بھی اجلاس کے اختتام تک ایوان میں موجود رہے ۔ ایوانِ بالا میں اپوزیشن لیڈر کی تقرری نہ ہونے پر پی ٹی آئی کے ارکان نے شدید احتجاج کیا۔ ایوان مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگا۔ 27 ترمیم کی منظوری کیلئے حکومت کو اپوزیشن کی حمایت لینا ہوگی جس کے لئے جمعیت علما اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹرز کی حمایت بڑی اہمیت کی حامل ہے ۔

