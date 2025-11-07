صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزید تھانے بنانے سے بات نہیں بنے گی،پولیس کو ٹھیک ہونا پڑیگا:لاہور ہائیکورٹ

  • پاکستان
مزید تھانے بنانے سے بات نہیں بنے گی،پولیس کو ٹھیک ہونا پڑیگا:لاہور ہائیکورٹ

کتنے کیسز میں آپ کو بلائیں کہ نظام درست ہوسکے ؟ :آئی جی پولیس سے استفسار، منشیات کیس کے ملزم کی ضمانت منظور یونان کشتی حادثہ کیس ، شریک ملزم کی ضمانت ، ایف آئی اے میں تو شکایت وصولی کاہی کوئی نظام نہیں :چیف جسٹس نئے پنشن رولز کے کیس میں پولیس افسروں کے فریق بننے کی درخواست پر حکومت سے 12 نومبرکوجواب طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے منشیات کے مقدمے میں ملزم بھائی خان جھارا کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کرلی ۔فاضل عدالت نے تفتیشی خامیوں اور ناقص تفتیش پر اظہارِ ناراضگی کرتے  ہوئے ریمارکس میں کہا کہ مزید تھانے بنانے سے بات نہیں بنے گی، پولیس کو خود ٹھیک ہونا پڑے گا، تفتیشی نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے ،جس نے مقدمہ درج کیا اسے ہی تفتیشی بنادیا گیا، حالانکہ تفتیشی افسر کو الگ ہونا چاہیے تھا۔ عدالت نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ کیا کبھی ایسا ہوا کہ استغاثہ جائے اور اس کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیا جائے ؟۔آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے مؤقف اپنایا کہ پولیس کی تفتیش میں کئی خامیاں سامنے آئی ہیں،ایک بندے کی گاڑی میں منشیات رکھی گئی اسے اٹھا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا ، ملی بھگت کرنیوالے اے ایس آئی یعقوب کو نوکری سے برخاست کرکے مقدمہ درج کر لیا ،ایس پی اس معاملے کی دوبارہ انکوائری کرے گا۔عدالت نے استفسارکیا کہ کتنے کیسز میں آپ کو بلائیں کہ یہ نظام درست ہوسکے ؟ ،پولیس کو اپنی اصلاح خود کرنا ہوگی ۔آئی جی پنجاب نے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ پولیس میں کرپشن اور ناقص تفتیش کے نظام کو بہتر بنانے کیلئے اقدامات کئے جا رہے ہیں،بعدازاں عدالت نے ملزم کی بعدازگرفتاری درخواست ضمانت منظور کر لی۔

دریں اثناء چیف جسٹس ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے یونان کشتی حادثہ کیس کے شریک ملزم کی بھی ضمانت منظور کرلی،عدالت نے حادثہ کی ناقص تفتیش کرنے پر ڈائریکٹر ایف آئی اے پر سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس میں کہا کہ کسی ایک فرد کو بچانے کیلئے پورے نظام کو تباہ نہ کیاجائے ،ایف آئی اے کی ناقص تفتیش کی بناء پر کیس منطقی انجام تک نہیں پہنچتا،اگر یہ تفتیش پولیس کو سونپی جاتی تو زیادہ اچھے نتائج آجاتے ،ایف آئی اے نے ہر اس آدمی کو تفتیش پر لگارکھاہے جسے کچھ پتہ نہیں ،اگر محکمہ نے غلط کام کیا ہے تو اسے اپنی غلطی درست کرنی چاہیے ،ہم یہاں کسی کی غلط چیزوں کی حمایت کرنے نہیں بیٹھے ، ایف آئی اے میں تو شکایت وصولی کاہی کوئی نظام موجود نہیں ۔ڈائریکٹر ایف آئی اے نے موقف اپنایا کہ ڈائریکٹرکو رولز میں مقدمہ درج کرنے کااختیارحاصل ہے ۔دوسری طرف چیف جسٹس کی سربراہی میں2رکنی بینچ نے نئے پنشن رولز سے متعلق کیس میں فریق بننے کی پولیس افسروں کی درخواست پر پنجاب حکومت سے 12 نومبرکوجواب طلب کرلیا ۔محکمہ خزانہ پنجاب نے تحریری جواب عدالت میں جمع کرادیا جس میں اعتراف کیا کہ ریٹائرڈسرکاری ملازمین کی پنشن کٹوتیوں سے 5 کھرب 50 ارب روپے بچائے ،پنشن اخراجات 11 کھرب 80 ارب روپے تک جاپہنچے تھے ،ترمیم کے نتیجے میں پنشن اخراجات 6 کھرب 30 ارب روپے تک لے آئے ،اٹھارہویں ترمیم کے نتیجے میں صوبہ پنشن معاملات میں وفاق کا پابند نہیں،درخواست گزار نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا،پٹیشن مسترد کی جائے ۔ پولیس افسروں نے مؤقف اختیار کیا تھا کہ وہ بھی پنجاب حکومت کے متنازع پنشن رولز سے متاثر ہیں ، عدالت پنجاب حکومت کو پنشن رولز میں ترمیم کی من پسند تشریح سے روکنے کا حکم دے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاک بھارت جنگ میں8طیارے مارگرائے گئے:ٹرمپ کا نیا دعویٰ

مغربی کنارے میں اسرائیلی فائرنگ ، 15سالہ لڑکا شہید

قازقستان کا ابراہیمی معاہدے میں شمولیت کا اعلان

بنگلہ دیش:انتخابی ریلی پر فائرنگ ایک جاں بحق، امیدوار سمیت 2زخمی

نینسی پلوسی سیاست سے ریٹائر

کیمرون: 92سالہ صدر پول بیا نے 8ویں بار حلف اٹھا لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak