صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردان : جے یو آئی سینیٹر کی سگریٹ فیکٹری سیل ، مقدمہ درج

  • پاکستان
مردان : جے یو آئی سینیٹر کی سگریٹ فیکٹری سیل ، مقدمہ درج

مردان (آئی این پی )فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر )کی ان لینڈ ریونیو ٹیم کا مردان میں جمعیت علمائے اسلام پاکستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر دلاور خان کی سگریٹ ساز فیکٹری پر چھاپہ، غیرقانونی سگریٹ کے 62 کارٹن ضبط کر کے فیکٹری سیل کردی۔

ایف بی آر کے مطابق ضبط شدہ سگریٹ پر ٹیکسز ادا نہیں کئے گئے تھے جس پر فیکٹری کو سیل کر کے مالکان  کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔مقامی ذرائع کے مطابق سیل کی گئی سگریٹ فیکٹری جے یو آئی پاکستان کے سینیٹر دلاور خان کی ہے اورانکے دباؤ کے باوجود فیکٹری کیخلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ایف بی آر ذرائع کا بتانا ہے کہ وزیراعظم کی ہدایت کے مطابق غیر قانونی سگریٹس بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، جس کے دوران کوئی سیاسی دبائو قبول نہیں کیا جا رہا ہے ۔دوسری جانب سینیٹر دلاور خان نے میڈیا کو بتایا کہ وہ گائوں نہیں گئے اور ان کو اپنی فیکٹری پر چھاپے کے حوالے سے بھی کوئی علم نہیں ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

ایل او ایل سی مائیکرو فنانس بینک اورپی ٹی سی ایل میں معاہدہ

23ویں فارما ایشیا انٹرنیشنل نمائش کا آغاز کل سے ہوگا

ہاتھ سے بنے قالینوں کی صنعت کو کئی چیلنجزدرپیش

آئرن اینڈ اسٹیل اسکریپ کی درآمدات بلندترین سطح پر

روئی کے بھاؤ میں استحکام کاروباری حجم میں کمی ریکارڈ

معاشی اشاریے بہتر،تسلسل کیلئے سیاسی استحکام نا گزیر ،اشرف بھٹی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak