نجکاری سے حکومت کو صرف 7.5 فیصد رقم ملے گی:مزمل اسلم

  • پاکستان
نجکاری سے حکومت کو صرف 7.5 فیصد رقم ملے گی:مزمل اسلم

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے قومی ایئر لائن (پی آئی اے )کی نجکاری پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو صرف 7.5 فیصد رقم ملے گی۔

ساڑھے7 فیصد کی رقم بمشکل کنسلٹنٹ کی فیس کے برابر ہے جبکہ پی آئی اے کے 700 ارب کے واجبات بھی حکومت نے اپنے کھاتے میں رکھ لیے ہیں۔ واجبات عوام پر مزید ٹیکس لگا کر پورے کیے جائیں گے ۔ان کا کہناتھا بہر حال دیر آید درست آید، اس پر حکومت کریڈٹ نہیں لے ، قوم سے معافی مانگے ، پی آئی اے کی نجکاری 2015ء سے نامکمل تھی۔

