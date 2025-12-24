نجکاری سے حکومت کو صرف 7.5 فیصد رقم ملے گی:مزمل اسلم
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے قومی ایئر لائن (پی آئی اے )کی نجکاری پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا پی آئی اے کی نجکاری سے حکومت کو صرف 7.5 فیصد رقم ملے گی۔
ساڑھے7 فیصد کی رقم بمشکل کنسلٹنٹ کی فیس کے برابر ہے جبکہ پی آئی اے کے 700 ارب کے واجبات بھی حکومت نے اپنے کھاتے میں رکھ لیے ہیں۔ واجبات عوام پر مزید ٹیکس لگا کر پورے کیے جائیں گے ۔ان کا کہناتھا بہر حال دیر آید درست آید، اس پر حکومت کریڈٹ نہیں لے ، قوم سے معافی مانگے ، پی آئی اے کی نجکاری 2015ء سے نامکمل تھی۔