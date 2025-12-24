صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاسمین راشد، عمر سرفراز ، محمود الرشید اعجاز چودھری کو مجموعی طور پر 36 برس قید :تفصیلی فیصلہ

  پاکستان
یاسمین راشد، عمر سرفراز ، محمود الرشید اعجاز چودھری کو مجموعی طور پر 36 برس قید :تفصیلی فیصلہ

لاہور (کورٹ رپورٹر )لاہور کی انسداد دہشتگردی عدالت نے 9 مئی کو جی او آر گیٹ پر حملے کے مقدمے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے 82 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔

مجرموں یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید اعجاز چودھری کو مجموعی طور پر 36 برس قید کی سزا سنائی گئی۔عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ مجرمان کو انسداد دہشت گردی ایکٹ سیکشن سات کے تحت دس سال قید اور پانچ لاکھ جرمانہ کی سزاسنائی جاتی ہے ، انسداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن دس کے تحت دس سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے ۔تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ پی پی سی کے سیکشن 120 کے تحت 10 سال اور سیکشن پانچ سو پانچ کے تحت پانچ سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے ۔عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ پی پی سی کے سیکشن 153 کے تحت ایک سال قید کی سزا سنائی جاتی ہے ، انسداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن 7(2)کے تحت پراپرٹیز بھی ضبط کی جاتی ہیں۔عدالت نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا کہ پراسیکیوشن شاہ محمود قریشی کی حد تک کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی، فیصلے میں کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایئر ٹکٹ فراہم کیے ۔

