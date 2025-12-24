صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیرسٹر فہد قتل کیس:وکیل کی تیاری کیلئے استدعا پر سماعت ملتوی

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پرمشتمل ڈویژن بینچ نے بیرسٹر فہد ملک قتل کیس کے مجرموں راجہ ارشد، راجہ ہاشم اور نعمان کھوکھر کی عمر قید سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت وکیل کی استدعا پر ملتوی کر دی۔

مقتول کی والدہ اور بھائی اپنے وکیل خواجہ حارث کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے ۔ خواجہ حارث نے کہا کیس کی تیاری اور پاور آف اٹارنی جمع کرانے کیلئے وقت دیا جائے ، عدالت نے سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد تک ملتوی کر دی۔

