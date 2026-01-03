صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا:نگران دور میں بھرتی 645ملازمین کو 10 روز میں فارغ کرنیکا حکم

  • پاکستان
خیبر پختونخوا:نگران دور میں بھرتی 645ملازمین کو 10 روز میں فارغ کرنیکا حکم

پشاور(آئی این پی )خیبر پختونخوا کے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نگران دور میں بھرتی 645 ملازمین کو 10 روز میں نوکری سے فارغ کرنے کا حکم دیتے ہوئے جامعات سے فوری رپورٹ طلب کرلی۔

خیبر پختونخوا حکومت کے ہائر ایجوکیشن آرکائیوز اینڈ لائبریریز ڈیپارٹمنٹ نے صوبے کی تمام سرکاری جامعات اور ڈگری ایوارڈنگ اداروں کو خیبر پختونخوا ریموول فرام سروس ایکٹ 2025 پر فوری اور مکمل عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے ۔نگران دور میں بھرتی ہونے والے 645 ملازمین جو 18 جامعات سے وابستہ تھے ان میں ویمن یونیورسٹی مردان میں 140، زرعی یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان میں 120، بونیر یونیورسٹی میں 76، چترال یونیورسٹی میں 63، مالاکنڈ یونیورسٹی میں 54، یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں 34 اور باچا خان یونیورسٹی چارسدہ میں 33 ملازمین ہیں ۔ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز میں 32، سوات یونیورسٹی میں 22، شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی شیرینگل میں 15، بنوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں 14، لکی مروت یونیورسٹی میں 11 اور عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں 9 ملازمین بھرتی ہوئے ۔شہدا آرمی پبلک سکول یونیورسٹی نوشہرہ میں 8، ہری پور یونیورسٹی میں 6، پشاور یونیورسٹی میں 4 اور پاک آسٹریا ہری پور میں بھی 4 ملازمین بھرتی کیے گئے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے شہر کو گرین زون میں بدل دیا

برطانیہ :مسجد میں بزرگوں کیلئے ورزش کلاس، ویڈیو وائرل

برطانیہ کی پہلی فیکٹری نے خلا میں کام شروع کردیا

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

گاجر کا استعمال بینائی کو بہتر بنانے کیلئے مفیدقرار

بیماری کی چھٹی،منیجر نے ملازم سے لائیو لوکیشن مانگ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak