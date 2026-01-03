صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ،ہسپتالوں کیلئے نئے ہیومن ریسورس رولز منظور

  • پاکستان
پنجاب ،ہسپتالوں کیلئے نئے ہیومن ریسورس رولز منظور

ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کی تعیناتی فکسڈ ٹرم اور گھنٹہ وار بنیادوں پر ہوگی خصوصی پے پیکجز خدمات، مستقل ملازمت ، ریگولرائزیشن کا حق نہیں ہوگا

لاہور (ہیلتھ رپورٹر )پنجاب میں ثانوی سطح کے ہسپتالوں کیلئے نئے ہیومن ریسورس رولز منظور ،ڈاکٹروں، نرسوں اور طبی عملے کی فکسڈ ٹرم اور گھنٹہ وار بنیادوں پر تعیناتی ہوگی خصوصی پے پیکجز کے تحت خدمات، مستقل ملازمت یا ریگولرائزیشن کا حق نہیں ہوگا۔ پنجاب سول سرونٹس ایکٹ 1974 کا اطلاق نہیں ہوگا، 24 گھنٹے ایمرجنسی اور خصوصی طبی سہولیات کی فراہمی کا ہدف جبکہ بائیومیٹرک حاضری اور کارکردگی جانچنے کا ڈیجیٹل نظام متعارف ہوگا۔ غلطیوں پر سخت احتساب اور سٹاف کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ دور دراز اضلاع میں تعینات عملے کیلئے اجرت میں 20 فیصد اضافے کی سفارش جبکہ تحصیل اور ضلعی سطح پر ہسپتالوں میں افرادی قوت بڑھانے کیلئے نئے رولز پر عملدرآمد ہوگا ۔حکام کا کہنا ہے کہ مجوزہ رولز کی منظوری پنجاب حکومت نے دیدی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر سے جنگ جیتنے والے نے شہر کو گرین زون میں بدل دیا

برطانیہ :مسجد میں بزرگوں کیلئے ورزش کلاس، ویڈیو وائرل

برطانیہ کی پہلی فیکٹری نے خلا میں کام شروع کردیا

عمان کے آسمان پر روشن شہابی بارش کا خوبصورت منظر

گاجر کا استعمال بینائی کو بہتر بنانے کیلئے مفیدقرار

بیماری کی چھٹی،منیجر نے ملازم سے لائیو لوکیشن مانگ لی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قصہ ایک مضمون کا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رخشِ خیال آج بھی راکب کے قابو میں نہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نیا سال نئے دائرے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اسلام میں عورت کا مقام
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
آبی جارحیت کا شاخسانہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستانی معیشت اور بشارات
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak