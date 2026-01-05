صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلمان اکرم کی کراچی آمد، حلیم عادل سے ملاقات ،تبادلہ خیال

  • پاکستان
سلمان اکرم کی کراچی آمد، حلیم عادل سے ملاقات ،تبادلہ خیال

کراچی(این این آئی)تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کی کراچی آمد کے موقع پر پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ سمیت پارٹی کے دیگر صوبائی اور کراچی ڈویژن کے رہنماؤں نے ان سے تفصیلی ملاقات کی۔

 ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال، جاری آئینی بحران، مہنگائی، عوامی مسائل اور پاکستان تحریک انصاف کی جاری سیاسی جدوجہد پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔وزیر اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے 9 تا 11 جنوری سندھ کے تین روزہ دورے کو حتمی شکل دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ہزاروں افراد کی ٹھنڈے پانی ڈبکی لگا کر ریکارڈ پر نظریں

واش روم میں سگریٹ پینے والوں سے نمٹنے کاانوکھا اقدام

خلا کی گہرائیوں میں ’’آوارہ سیارہ ‘‘ دریافت کر لیا گیا

چیٹ جی پی ٹی سے 12 ہفتوں میں 27 کلو وزن کم

پیشگوئی سچ ثابت کرنے کیلئے فون چرانے والا نجومی گرفتار

خلائی سفر سے پہلے عقل داڑھ کیوں نکالی جاتی ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جین زی اور بومرز کا قضیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اغوا برائے تیل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
امریکہ کی رجیم چینج کے نئے شکار
بابر اعوان
جاوید حفیظ
خلیج عدن میں تلاطم
جاوید حفیظ
سعود عثمانی
سنا ہے رات پہاڑوں پہ برفباری ہوئی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مثالی حکمران
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak