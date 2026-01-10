صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:ہال روڈ پر2ملزم 15کروڑ کا فراڈ کرکے فرار

  • پاکستان
لاہور:ہال روڈ پر2ملزم 15کروڑ کا فراڈ کرکے فرار

صغیر اور صدام نے سولر پینلز کی مد میں دکانداروں سے ایڈوانس رقوم لیں دوروزقبل دکان بندکرکے فرار،متاثرین نے مقدمات کیلئے درخواستیں دیدیں

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)اچھرہ جیولری مارکیٹ کے بعدلاہور کی ہال روڈ مارکیٹ میں بھی مبینہ طور پر کروڑوں روپے کا فراڈ سامنے آگیا، دو ملزم درجن سے زائد دکانداروں اور خریداروں سے 15 کروڑ روپے کا فراڈ کر کے فرار ہوگئے ، متاثرہ دکانداروں نے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں گزشتہ روز درخواستیں دیں مگر تاحال مقدمات درج نہ ہوسکے ۔پولیس کا کہناہے کہ موصول ہونے والی تمام درخواستوں کی تحقیقات جاری ہیں، دکانداروں کا دعویٰ ہے کہ فراڈ کی کل مالیت 15 کروڑ روپے سے زائد ہے ، ملزموں نے سولر پینل کے سامان اور ایڈوانس رقم کی مدمیں فراڈ کیا، ملزم صغیر احمد اور صدام نے چندماہ قبل ہال روڈ پر سولر پینلز کی دکان کھولی تھی، 2 روز قبل دکان بند کر کے فرار ہو گئے ۔ متاثرہ دکانداروں کاکہناہے کہ ملزم اس دوران دیگر دکانداروں سے لین دین کرتے رہے ۔متاثرہ دکانداروں میں عمیریوسف،معظم وڑائچ،دانیال شیخ ودیگر شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس بی کا ہاکی کلبوں کی جانچ پڑتال کا عمل شروع

برسبین ٹینس ،سبالینکا اور کیرولینا سیمی فائنل میں داخل

فٹ بال ورلڈ کپ کیلئے فیفا اور ٹک ٹاک کے درمیان معاہدہ

انڈر 19 ورلڈ کپ قومی ٹیم کا آج پریکٹس میچ

پاکستان اور سری لنکا کا دوسرا ٹی 20 میچ بارش کی وجہ سے منسوخ

پاکستان فٹبال ٹیم کی پہلی بار یوئیفا مقابلے میں شرکت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak