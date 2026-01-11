صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جاری منصوبے مکمل پھر نئے شروع ہونگے

  • پاکستان
کراچی(سٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وز یر اور صوبائی وزیر برائے اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ صوبے میں اب تک 13 ہزار سے زائد منصوبے شروع کیے گئے۔۔۔

 مختلف شعبوں میں 9,193 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، 367 ارب روپے کی غیر ملکی امداد اور 76 ارب روپے وفاقی پی ایس ڈی پی کے تحت صحت، تعلیم، زراعت، سڑکیں، آبپاشی اور سماجی منصوبوں پر کام جاری ہے ۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے ترقیاتی وژن کا مقصد صرف منصوبوں کا آغاز نہیں بلکہ بروقت تکمیل، معیار کی سخت پاسداری بھی یقینی بنانا ہے ، محکموں کو ہدایت کی گئی کہ نئے منصوبے تب شروع کیے جائیں جب موجودہ منصوبے مکمل ہوں۔ 

