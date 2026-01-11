صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منصوبے متاثرہورہے ،فنڈز دیں خیبرپختونخوا کا وفاق کو خط

  • پاکستان
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)خیبر پختونخوا نے ایک بار پھر وفاق سے فنڈز کی ادائیگی کا مطالبہ کردیا۔مشیر خزانہ کے پی مزمل اسلم نے صوبے کے مالی بحران پر وفاقی حکومت کو خط لکھ دیا۔

 جس میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے مالی سال 26-2025 کے پہلے 6 ماہ میں کم فنڈز جاری کئے ، ضم اضلاع کیلئے مختص 292 ارب روپے میں سے صرف 56 ارب روپے جاری کئے گئے ، جاری فنڈز سالانہ بجٹ کا 19 فیصد بنتے ہیں، وفاق سے فنڈز نہ ملنے پر کے پی نے اپنے وسائل سے 16اعشاریہ 4 ارب روپے جاری کئے ، کم فنڈز کے باعث کے پی کا 157 ارب روپے کا سرپلس بجٹ متاثر ہوسکتا ہے ۔مزمل اسلم نے کہا کہ وفاق سے فنڈز نہ ملنے پر صحت، تعلیم اور ترقیاتی منصوبے متاثر اور ضم اضلاع مالی بحران کا شکار ہیں۔

