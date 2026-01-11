صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق سینیٹر مشتاق احمد نے نئی سیاسی جماعت پاکستان رائٹس موومنٹ بنالی

  • پاکستان
سابق سینیٹر مشتاق احمد نے نئی سیاسی جماعت پاکستان رائٹس موومنٹ بنالی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق سینیٹر مشتاق احمد نے نئی سیاسی جماعت پاکستان رائٹس موومنٹ بنالی ،انہوں نے گزشتہ روز اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران نئی جماعت کے قیام کا اعلان کیا۔

مشتاق احمد کاکہناتھاکہ ہماری پارٹی 1973 کے آئین کے اصولوں کی پابند ہوکر کام کرے گی ۔ پاکستان رائٹس موومنٹ کا مقصد چند طبقات کی اجارہ داری کا خاتمہ، فوری اور سستا انصاف، آزادی اظہاررائے ، تعلیم و صحت کی فراہمی، غربت اور کرپشن کاخاتمہ، ماورائے عدالت قتل اور ملٹری آپریشنز کاخاتمہ اور وفاقی اکائیوں کے درمیان اعتماد کی بحالی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

2020زندگی کا نہایت مشکل اور آزمائش کا دور تھا:ریا چکرورتی

میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکار مسلسل نظر انداز:حمیرہ چنا

بنگلادیشی گلوکار کی شادی 1سال بھی نہ چل سکی، علیحدگی ہوگئی

اہلیہ سے سوشل نیٹ ورک پر محبت ہوئی :کامران جیلانی

تھیٹر ڈراموں میں پیش کیے جانیوالے 106پنجابی گانوں پرپابندی

بھارتی اداکار کمل ہاسن کا شخصی حقوق کے تحفظ کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak