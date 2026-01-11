صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علماکرام پر حملے سکیورٹی اداروں کی ناکامی : فضل الرحمن

  • پاکستان
علماکرام پر حملے سکیورٹی اداروں کی ناکامی : فضل الرحمن

حملے پرامن بیانیے کو دبانے کی کوشش ،جے یو آئی نے ہمیشہ امن کوشعاربنایا قومی سلامتی کے ادارے آئینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ادراک کریں:بیان

لاہور (سیاسی نمائندہ)جمعیت علما اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہاہے کہ علماء کرام پر ہونے والے حملے نا صرف سکیورٹی اداروں کی ناکامی اور غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہیں بلکہ یہ اس پرامن بیانیے کو دبانے کی مذموم کوششیں بھی ہیں جس کو جمعیت علماء اسلام برسوں سے قبائلی علاقوں سمیت پورے ملک میں فروغ دے رہی ہے۔

انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہاکہ ایسے علماء کا واحد جرم یہ ہے کہ وہ بندوق کی بجائے دلیل، نفرت کے بجائے محبت اور انتشار کے بجائے امن کے داعی ہیں ،جے یو آئی نے ہمیشہ جبر و تشدد کی مخالفت کی، آئین و قانون کی بالادستی کی بات کی اور ریاست کے اندر رہتے ہوئے اصلاح اور امن کی جدوجہد کو اپنا شعار بنایا ہے۔

مولانا فضل الرحمن نے جنوبی وزیرستان میں بم دھماکے میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا سلطان محمد کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ محض ایک فرد پر حملہ نہیں بلکہ اعتدال پسند، پرامن اور جمہوری فکر پر حملہ ہے ۔ان کاکہنا تھاکہ قومی سلامتی کے ذمہ دار ادارے اپنی آئینی اور اخلاقی ذمہ داریوں کا ادراک کریں، ملک بھر میں خصوصاً قبائلی اضلاع میں امن کے قیام اور علماء کرام کے مؤثر تحفظ کو یقینی بنائیں اور ان اندوہناک واقعات میں ملوث عناصر کو کیفرِ کردار تک پہنچا کر انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

2020زندگی کا نہایت مشکل اور آزمائش کا دور تھا:ریا چکرورتی

میوزک انڈسٹری میں لیجنڈز گلوکار مسلسل نظر انداز:حمیرہ چنا

بنگلادیشی گلوکار کی شادی 1سال بھی نہ چل سکی، علیحدگی ہوگئی

اہلیہ سے سوشل نیٹ ورک پر محبت ہوئی :کامران جیلانی

تھیٹر ڈراموں میں پیش کیے جانیوالے 106پنجابی گانوں پرپابندی

بھارتی اداکار کمل ہاسن کا شخصی حقوق کے تحفظ کیلئے ہائیکورٹ سے رجوع

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak