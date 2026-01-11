صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکنالوجی ، اے آئی کے بغیر ملکی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو گا : احسن اقبال

  • پاکستان
ٹیکنالوجی ، اے آئی کے بغیر ملکی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو گا : احسن اقبال

نوجوان قیمتی اثاثہ ،حکومت ہر ممکن مواقع فراہم کرنے کیلئے عملی اقدامات کر رہی معرکۂ حق کے بعد معرکۂ ترقی میں کامیابی حاصل کرنا ہمارا قومی ہدف ،وزیر منصوبہ بندی

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا کہ نوجوان قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں حکومت انہیں ہر ممکن مواقع فراہم کرنے کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے مثبت استعمال کے بغیر ملکی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو ذمہ داری اورمثبت اندازمیں بروئے کار لانا وقت کی اہم ضرورت ،معرکۂ حق کے بعد اب معرکۂ ترقی میں کامیابی حاصل ہمارا قومی ہدف ہے ، پاکستان کو سیاسی لانگ مارچ کے بجائے اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے تاکہ ملک معاشی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے ،کسی کو بھی ملک میں فتنہ اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ترقی کیلئے امن اور استحکام ناگزیر ہے ۔وفاقی وزیرنے شعبہ طب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طب صرف ایک پیشہ ہی نہیں بلکہ عبادت ہے اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

روسی حملے، 24 گھنٹے میں 1090 یوکرینی فوجی ہلاک

شام : امریکا، اتحادی افواج کے داعش پر 90 حملے

پاکستان کا ’’جاسوس کبوتر‘‘ بھارت میں گرفتار، تھانے منتقل، سخت تفتیش

امریکا کیساتھ تجارتی معاہدہ التوا کا شکار، بھارت کو نئی منڈیوں کی تلاش

تعلیم پر پابندیاں، افغان خواتین کا آواز بلند کرنیکا فیصلہ

جنوبی یمن : سعودی قیادت میں فوجی کمانڈ کا اعلان

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak