ٹیکنالوجی ، اے آئی کے بغیر ملکی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو گا : احسن اقبال
نوجوان قیمتی اثاثہ ،حکومت ہر ممکن مواقع فراہم کرنے کیلئے عملی اقدامات کر رہی معرکۂ حق کے بعد معرکۂ ترقی میں کامیابی حاصل کرنا ہمارا قومی ہدف ،وزیر منصوبہ بندی
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات احسن اقبال نے کہا کہ نوجوان قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں حکومت انہیں ہر ممکن مواقع فراہم کرنے کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے مثبت استعمال کے بغیر ملکی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی کی جانب بڑھ رہی ہے اور پاکستان کو بھی جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو ذمہ داری اورمثبت اندازمیں بروئے کار لانا وقت کی اہم ضرورت ،معرکۂ حق کے بعد اب معرکۂ ترقی میں کامیابی حاصل ہمارا قومی ہدف ہے ، پاکستان کو سیاسی لانگ مارچ کے بجائے اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے تاکہ ملک معاشی استحکام اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے ،کسی کو بھی ملک میں فتنہ اور انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ ترقی کیلئے امن اور استحکام ناگزیر ہے ۔وفاقی وزیرنے شعبہ طب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ طب صرف ایک پیشہ ہی نہیں بلکہ عبادت ہے اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے ۔