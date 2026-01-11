ناکام ہڑتال کے بعد پی ٹی آئی مذاکرات کرے گی : راناثنا
اسلام آباد(آئی این پی)وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنااللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی 8 فروری کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہوگی، اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس مذاکرات کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔۔۔
سہیل آفریدی کے لاہور اور کراچی جانے سے حکومت کو کوئی پریشانی نہیں تاہم اگر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے ،چند لوگوں سے خطاب کرنے سے تحریکیں نہیں چلتیں۔ رانا ثنااللہ کاایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال کیلئے کوئی سنجیدہ تیاری نہیں، فی الحال پی ٹی آئی کسی تحریک کو چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ۔انہوں نے کہاکہ اگرچہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ وہ دہشت گردی کی حمایت نہیں کرتی لیکن وہ ان افواجِ پاکستان کی بھی حمایت نہیں کرتی جو دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہیں، ایک طرف دہشت گردوں کی حمایت نہ کرنے کا دعویٰ اور دوسری طرف سکیورٹی فورسز کی حمایت سے گریز متنازع بیانیہ ہے جسے ترک کرنا چاہئے۔