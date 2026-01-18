مریم نواز کے بیٹے کی شادی ، اہم شخصیات کی شرکت
جنید صفدر اور شانزے کا نکاح مفتی راغب نعیمی نے پڑھایا،سوا لاکھ حق مہر مقرر دلہن لیگی رہنما روحیل اصغر کی پوتی ہے، آج جاتی امرا میں ولیمہ ،800مہمان مدعو
لاہور (دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)سابق وزیرِاعظم نواز شریف کے نواسے اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر اور شانزے علی شادی کے بندھن میں بندھ گئے ۔نکاح چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل مفتی راغب نعیمی نے پڑھایا، حق مہر کی رقم 1 لاکھ 25 ہزار روپے رکھی گئی،جنید صفدر کے نکاح کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہورہی ہے جس میں شانزے علی کو نکاح نکامے پر دستخط کرتے ہوئے دیکھا جاسکتا ہے۔
گزشتہ روز جنید صفدر نے سہرا باندھا، بارات لاہور کی ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچی، دولہے کی گاڑی کو گلاب کے پھولوں سے خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جبکہ تقریب میں متعدد معروف سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ جنید صفدر کے نکاح کی تقریب میں صدر مسلم لیگ ن نواز شریف، وزیراعظم شہبازشریف، وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف، میاں عامر محمود، چودھری منیر، اسحاق ڈار ،شیخ روحیل اصغر، علی روحیل اصغر، حمزہ شہباز ، سلمان شہباز، حسین نواز، حسن نواز، کیپٹن (ر)صفدر، مفتی راغب حسین نعیمی، رانا ثنا اللہ، مریم اورنگ زیب، عظمیٰ بخاری سمیت ملکی و غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی۔
جنید صفدر کی اہلیہ شانزے شیخ لیگی رہنما شیخ روحیل اصغر کی پوتی ہیں، جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب آج 18 جنوری کو جاتی امرا میں ہوگی۔ذرائع کے مطابق ولیمے میں 800 مہمانوں کو مدعو کیا گیا ہے ، اس سے قبل مہندی کی تقریب بھی جاتی امرا میں ہوئی، جس میں دولہا دلہن اور دونوں خاندانوں کے قریبی عزیز و اقارب شریک ہوئے ۔شادی کی تین روزہ تقریبات کے دوران سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔واضح رہے کہ یہ جنید صفدر کی دوسری شادی ہے ، ان کی پہلی شادی عائشہ سیف خان سے 2021 میں ہوئی تھی، جوڑے کے درمیان اکتوبر 2023 میں علیحدگی ہوگئی۔