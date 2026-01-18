صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایمان مزاری ،ہادی علی چٹھہ کے دوبار ہ وارنٹ جاری

  پاکستان
ایمان مزاری ،ہادی علی چٹھہ کے دوبار ہ وارنٹ جاری

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے خلاف متنازعہ ٹویٹس کیس میں وارنٹ گرفتاری اور ضمانت منسوخ کرنے کے عدالتی احکامات واپس لینے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے دونوں ملز موں کے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری کرد ئیے۔

سماعت کے دوران پراسیکیوٹر رانا عثمان عدالت پیش ہوئے ، عدالت نے این سی سی آئی اے سے دونوں ملزمان کی گرفتاری کے حوالہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت میں وقفہ کیا ، جس کے بعد سماعت شروع ہونے پر پراسیکیوٹر رانا عثمان،وفاقی وفاقی پولیس کے ڈی ایس پی لیگل نعیم،وکیل صفائی ریاست علی آزاد اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے ، ریاست علی آزاد ایڈووکیٹ نے کہاکہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں اور پیش ہو جاتے ہیں،ہماری معصوم سی درخواست ہے عدالت سے کہ عدالت گرفتار کرکے ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم معطل کر دے ،جج محمد افضل مجوکہ نے کہاکہ ملزمان کی عدم موجودگی میں 342 کا بیان ہو سکتا ہے ،دلائل سن لئے ہیں پانچ منٹ میں اس پر آرڈر کرتے ہیں،عدالت نے پھر سماعت میں وقفہ کر دیا، جس کے بعد ایک بار پھر سماعت شروع ہونے پر جج افضل مجوکا نے کہاکہ این سی سی آئی اے کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزمان کے وارنٹ گرفتاری پر عمل درآمد نہیں کروایا جاسکا،ریاست علی آزاد کی جانب سے زبانی درخواست کی گئی کہ عدالت اپنا فیصلہ معطل کرے ،عدالت ضمانت منسوخی کا فیصلہ معطل نہیں کر سکتی،ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھہ کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری کئے جاتے ہیں،این سی سی آئی اے اور ڈی آئی جی آپریشنز ملزمان کو گرفتار کرکے عدالت پیش کریں،342 کا سوالنامہ وکیل ریاست علی آزاد کو فراہم کیا جاچکا ہے ،عدالت نے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کردی۔

