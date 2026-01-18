صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نائب امیر جماعت اسلامی باجوڑ مولانا وحید گل کی رہائش گاہ کے باہر بم دھماکہ، گھر ، گاڑی کو جزوی نقصان

  • پاکستان
نائب امیر جماعت اسلامی باجوڑ مولانا وحید گل کی رہائش گاہ کے باہر بم دھماکہ، گھر ، گاڑی کو جزوی نقصان

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)باجوڑ جماعت اسلامی کے نائب امیر مولانا وحید گل کے گھر کے باہر بم دھماکہ، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

 دھماکہ جماعت اسلامی کے نائب امیر جماعت اسلامی باجوڑ مولانا وحید گل کی رہائش گاہ کے باہر ہوا۔ پولیس کے مطابق دھماکے سے مولانا وحید گل کے گھر اور گاڑی کو جزوی طور پر نقصان پہنچا جبکہ دھماکے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ، پولیس کی نفری جائے وقوعہ پر پہنچ گئی ۔ ڈی پی او وقاص رفیق کے مطابق ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکے میں آئی ای ڈی استعمال ہوا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak